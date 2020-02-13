Devrekli Şair Anadol düzenlenen törenle anıldı. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Devrekli Şair Anadol düzenlenen törenle anıldı. - Son Dakika

Devrekli Şair Anadol düzenlenen törenle anıldı.

6 saat önce

Devrekli Şair Güzin Anadol düzenlenen törenle anıldı.

Devrekli Şair Anadol düzenlenen törenle anıldı., System.String[]

Devrekli Şair Güzin Anadol düzenlenen törenle anıldı.


Devrekli Şair Güzin Anadol ölümünün 15. Yıldönümünde Devrek Cumhuriyet Alanında düzenlenen törenle anıldı.


Devrek Rüştü Onur Sanat ve Kültür Derneği (ROSAK) tarafından düzenlenen anma etkinliğine, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve sanatseverler katıldı.


Tören Müfide Güzin Anadol'un Devrek Cumhuriyet Alanı'nda bulunan büstüne çelenklerin konulmasının ardından başladı. Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitler, bilim, sanat ve kültür insanları anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Törende bir konuşma Rüştü Onur Sanat ve Kültür Derneği (ROSAK) Başkanı İbrahim Tığ, "Rüştü Onur gibi bir önemli şair-yazarımız da Müfide Güzin Anadol'dur. Devrek'in adının duyurulması, Türk edebiyatında söz edilmesini sağlayan hemşerilerimizle her zaman övünüyoruz" dedi.


Devrekli şair-yazar Müfide Güzin Anadol'u ölümünün 15.yılında saygıyla andıklarını ve Şubat ayının bir çok yazar, sanatçı ve aydının yaşamını yitirdiğini hatırlattı. - ZONGULDAK

Rüştü Onur, Devrek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uygur Türkleri'nin koronavirüs endişesi: Toplu yaşam salgın riskini ortaya çıkarıyor
Nişanlısını öldüren Ceyda'nın günlüğü ortaya çıktı: Bir gün öldürülüp, bir yere atılacağımı biliyorum Beyoğlu'nda midye ısmarlama tartışması cinayetle sonuçlandı Amerikalı yazar Dean Koontz, koronavirüsü 39 yıl önce tahmin etmiş

Son Dakika Haberleri
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 22:57:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Devrekli Şair Anadol düzenlenen törenle anıldı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]