Son Dakika Haberleri: Devrekli Uzman Çavuş Öztaşçı feci kazada hayatını kaybetti
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Devrekli Uzman Çavuş Öztaşçı feci kazada hayatını kaybetti

48 dakika önce

Bolu'nun Mengen ilçesinde, otomobil ile yolcu otobüsü, kafa kafaya çarpışması sonucunda Uzman Çavuş Erkan Öztaşçı hayatını kaybetti.

Devrekli Uzman Çavuş Öztaşçı feci kazada hayatını kaybetti, System.String[]
Bolu'nun Mengen ilçesinde, otomobil ile yolcu otobüsü, kafa kafaya çarpışması sonucunda Uzman Çavuş Erkan Öztaşçı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kaza, sabah saatlerinde, D-750 Zonguldak- Bolu yolunun Dorukhan Tüneli çıkışında meydana geldi. Zonguldak yönüne giden Atay Kaptan yönetimindeki 74 AP 777 plakalı, yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen Erkan Öztaşçı'nın kullandığı 33 CHN 97 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, uzman çavuş olduğu öğrenilen Erkan Öztaşçı, yaşamını yitirirken otobüste bulunan 8 kişi yaralandı. Cumartesi günü kız kardeşinin düğünü için görev yaptığı Hatay'dan yola çıktığı tespit edilen Öztaşçı'nın cenazesi yarın Devrek Ulu Cami de yapılacak cenaze törenin ardından memleketi Devrek'in Müfettişler Köyü Taşçıoğlu Mahallesinde toprağa verilecek. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:54 Kaynak: İHA
bolu, 3. Sayfa
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