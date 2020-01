Devrekliler kan bağışı kampanyasında sıraya girdiler - Son Dakika

Devrek'te düzenlenen kan bağışı kampanyasında ilçede yaşayan protokol ve vatandaşlar destek vermek için sıraya girdiler.



Türk Kızılay Devrek Temsilciliği tarafından Cumhuriyet meydanında Devrek Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçede bulunan okulların okul aile birlikleri, İlçe Müftülüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kamu Kurum ve kuruluşları ile ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluş temsilcilerinin desteği ile "Devrek kan bağışlıyor, hayatlar kurtarıyor" kan bağışı kampanyasında katılımcılar kan vermek için uzun kuyruklar oluşturdular.



Düzenlenen kan bağışı kampanyası ile ilgili bilgi veren Devrek Kızılay koordinatörü Aydın Çolpa," Devrek Kızılay Temsilciliği olarak hayırda yarışmak adına çıktığımız bu yolda, halka hizmet Hakka hizmettir şiarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Türk Kızılayı ülkenin en köklü kurumlarından biridir. Savaşta ve barışta, doğal afetlerde, ülke içinde ve sınır dışında her daim daha acılar taze iken ihtiyaç sahibi mazlum ve mağdur insanların yanında olan iyilik eli olmuştur. Bugünde ilçemizde kaymakamımız ve belediye başkanımız nezaretinde diğer kurumlar ile sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katkı ve katılımları ve Kızılay gönüllülerimiz ve toplumun her kesinin desteği ve Kızılay Zonguldak Şubesi ve Kızılay Kan Merkezinin koordinesinde ile ilk defa bu büyüklükte kan bağışı kampanyası düzenliyoruz. Kan bağışında bulunmak insani olduğu kadar aynı zamanda İslami bir görevdir. Çünkü bir insanı yaşatan bütün insanlığı yaşatmıştır. Vereceğimiz bir ünite kan, belki de bir can kurtaracak. Meydana gelen bir trafik kazasında bazen onlarca ünite kan ihtiyacı hasıl olabiliyor. Bir günde topladığımız kanların tamamını bazen kanamalı bir hastada bir anda tüketebiliyoruz. Onun için diyoruz ki, kan sadece şu an değil devamlı ihtiyaç. Maalesef kış aylarında kan stokları azalıyor ve kan hemen bulunmayabiliyor. Bizlerde bu nedenle düzenlediğimiz bu iyilik seferberliğine kadın, erkek, yaşlı-genç tüm vatandaşlarımızı hatta çocuklarının ellerinden tutarak bayram yerine gelir gibi düzenlediğimiz"Devrek kan bağışlıyor, hayatlar kurtarıyor" kampanyasına katılmaya ve kan bağışlamaya davet ediyoruz. Bu vesileyle kampanya hazırlı süresince özveri ile çalışan ekip arkadaşlarıma, Kızılay gönüllülerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum " diye konuştu.



Yetkililer yapılan kan bağışının 150 üniteyi bulduğunu ifade ettiler. - ZONGULDAK