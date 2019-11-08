Son Dakika Haberleri: Devrekliler Teknik Anadolu Lisesi kermesinde bir araya geldiler
Son Dakika Güncel Devrekliler Teknik Anadolu Lisesi kermesinde bir araya geldiler

Devrekliler Teknik Anadolu Lisesi kermesinde bir araya geldiler

6 saat önce

Devrek'te Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen kermeste protokol ve vatandaşlar bir araya geldiler.

Devrekliler Teknik Anadolu Lisesi kermesinde bir araya geldiler, System.String[]

Devrek'te Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen kermeste protokol ve vatandaşlar bir araya geldiler.


Zonguldak'ın Devrek İlçesinde eğitim - öğretim faaliyetlerini, sürdüren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Aile Birliğinin katkıları ile okul yararına kermes düzenlendi.


Devrek Cumhuriyet Alanında düzenlenen kermes açılışında ilçe protokolü ve diğer davetliler hazır bulunurken, organize edilen kermes hakkında bilgi veren Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı Dilek Kalıncı," Okulumuzu geliştirmek, dar gelirli öğrencilerimizi desteklemek amacıyla organize edilen kermesimize başta okul aile birliği yönetim kurulu üyelerimiz ve bizlere desteklerini esirgemeyen okul idarecilerimiz ile maddi katkılarda bulunarak okulumuza destek veren Devrekli hemşehrilerimize yönetim kurulu arkadaşlarım adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Okulumuzda eğitim gören aşçılık bölümü öğrencilerinin hünerli ellerinden çıkan yiyecekler ile giymiş oldukları kıyafetler vatandaşlarımız tarafından takdirle karşılandı. Yine okulumuz biriminde özel eğitim gören öğrencilerimiz tarafından hazırlanan bir birinden güzel hediyelik el işleri de ziyaretçilerimiz tarafından takdir topladı. Tekrar bizlere destek veren herkese yönetim kurulu arkadaşlarım ve okulumuz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Kermes açılışına; Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Özdemir diğer okul idarecileri ile çok sayıda davetli katıldı. - ZONGULDAK

Anadolu Lisesi, Devrek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:44 Kaynak: İHA
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