Son Dakika Haberleri: Devrekspor Kendi Sahasından Mağlup Ayrıldı

Devrekspor Kendi Sahasından Mağlup Ayrıldı

1 saat önce

Zonguldak'ın Devrek İlçesi 'nde oynanan Devrek Spor ve İstasyon Gemicilerspor maçı, Gemicilerspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Devrekspor Kendi Sahasından Mağlup Ayrıldı, System.String[]
Zonguldak'ın Devrek İlçesi 'nde oynanan Devrek Spor ve İstasyon Gemicilerspor maçı, Gemicilerspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Devrek şehir stadında oynanan U 19 maçında Devrek Spor kendi sahasında İstasyon Gemiciler Spor'a 1-0 mağlup oldu. İlk yarı üstünlüğü sağlayan İstasyon Gemiciler Spor 'un attığı gol ile durum 1-0 oldu. Maçta hakimiyeti bırakmayan Gemicilerspor sahanın galibi olarak üç puanı aldı.

Istasyon Gemiciler Spor ekibi "Maçta gülen biz olduk. 1'inci hafta Kayıkçılar Spor - İstasyon Gemiciler Spor maçı 0-4 kazanılan maçta U 19 liderliğine ambargo koyduk. A takım bazındaysa 22 puan ile liderlik ambargosuna devam ediyoruz" ifadelerine yer verdiler. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

Spor
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