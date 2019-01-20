Devrekspor Kendi Sahasından Mağlup Ayrıldı
1 saat önce
Zonguldak'ın Devrek İlçesi 'nde oynanan Devrek Spor ve İstasyon Gemicilerspor maçı, Gemicilerspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Zonguldak
'ın Devrek
İlçesi 'nde oynanan Devrek Spor ve İstasyon Gemicilerspor maçı, Gemicilerspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Devrek şehir stadında oynanan U 19 maçında Devrek Spor kendi sahasında İstasyon Gemiciler Spor'a 1-0 mağlup oldu. İlk yarı üstünlüğü sağlayan İstasyon Gemiciler Spor 'un attığı gol ile durum 1-0 oldu. Maçta hakimiyeti bırakmayan Gemicilerspor sahanın galibi olarak üç puanı aldı.
Istasyon Gemiciler Spor ekibi "Maçta gülen biz olduk. 1'inci hafta Kayıkçılar Spor - İstasyon Gemiciler Spor maçı 0-4 kazanılan maçta U 19 liderliğine ambargo koyduk. A takım bazındaysa 22 puan ile liderlik ambargosuna devam ediyoruz" ifadelerine yer verdiler. - ZONGULDAK
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:43 Kaynak: İHA
Wesley Sneijder'in Eşi Yolanthe Cabau'nun Son Pozu Olay Oldu
İspanyol Tenisçi Nadal, Avustralya Açık'ta Çeyrek Finalde
Monaco Hocası Thierry Henry, Rakip Futbolcuya Küfretti
Fenerbahçe, Başakşehir'den Emmanuel Adebayor'u İstedi