Devrent Vadisinde sıcak asfalt çalışması başladı

Nevşehir İl Özel İdaresi tarafından Ürgüp ile Avanos ilçeleri arasında bulunan Devrent Vadisindeki yolda sıcak asfalt çalışması yapılıyor.



Yol Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma kapsamında vadi içerisindeki yol, sıcak asfalt kaplama ile kaplanıyor.



Bölgeye gelen her turist grubunun uğrak yerlerinden olan ve içerisinde farklı figürlü peri bacalarını barındıran Devrent Vadisi'nin satıh kaplama olan yolunun sıcak asfalt kaplama ile kaplanmasının bölgeye gelen misafirlerin kolay ulaşımı için önemini vurgulayan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Sıcak asfalt çalışması için başta Nevşehir Valimiz İlhami Aktaş, Milletvekillerimiz Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ile AK Parti İl Başkanımız Mustafa Rauf Yanar olmak üzere, İl Genel Meclis Başkanımız Gürbüz Dinç ve İl Özel İdare Genel Sekreterimiz Kamil Duru'ya teşekkür ederim" dedi. - NEVŞEHİR