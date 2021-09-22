Çankırı Devrez Kızlaryolu Barajı'nda çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapılan Çankırı Devrez Kızlaryolu Barajı'nda çalışmaların tamamlanmasıyla 141 bin 970 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çankırı ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, çalışmaları devam eden barajın tamamlanması ile 141 bin 970 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını belirtti.

Devrez Kızlaryolu Barajı'nın temelden 91,5 metre yüksekliğinde olduğunu ve 114,56 hektometre küp su biriktirme hacmine sahip olduğunu aktaran Yıldız, "Barajın bütün bileşenlerinin tamamlanması ile 2021 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 100 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir. Barajın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.