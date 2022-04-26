Devrik Başkan Çetindoğan'dan esnafın parası ile kızına jest - Son Dakika
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Devrik Başkan Çetindoğan'dan esnafın parası ile kızına jest

26.04.2022 13:00
Devrik Başkan Çetindoğan'dan esnafın parası ile kızına jest

Aydın'da başkanı olduğu Berberler Odası'nda bile seçimi kaybetmesine rağmen Aydın Esnaf Odaları Birliği'ni yönetmeye talip olan Selahittin Çetindoğan'nın aile fertlerine etik dışı bir şekilde maaş bağladığı ortaya çıktı.

Aydın'da başkanı olduğu Berberler Odası'nda bile seçimi kaybetmesine rağmen Aydın Esnaf Odaları Birliği'ni yönetmeye talip olan Selahittin Çetindoğan'nın aile fertlerine etik dışı bir şekilde maaş bağladığı ortaya çıktı. Kızının ve bir yakının maaş aldığını doğrulayan Çetindoğan'ın "Kızım işsizdi ve ihtiyaçtı, yasaya uygun olarak yaptık" diye konuştu.

Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahattin Çetindoğan'ın Yogacı kızı Gamze'ye 3 yıldır birlikten maaş bağladığı ortaya çıktı. Duyanları ve zor şartlar altında aidatını ödemeye çalışan esnaf ve sanatkarı şaşırtan bu durumu savunan Aydın Esnaf Odaları Birliği'nin Başkanı Selahittin Çetindoğan etik bulunmayan bu durumla ilgili "Kızımı işe alıp maaş bağlamam 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'na aykırı değil. Biz kızımı işe almak için 2018 yılında karar aldık. Kızım üniversite mezunu. İlk 2 yıl asgari ücret maaş verdik. Şu anda 8 bin lira değil 5 bin lira veriyoruz. Diğer yakınımın ne zamandır çalıştığını hatırlamıyorum" dedi.

"Kızına maaş bağlamak için Ar-Ge birimi kurdurmuş"

Kızının üniversite mezunu ve oldukça maharetli biri olduğunu savunan Aydın Esnaf Odaları Birliği'nin devrik başkanı Selahittin Çetindoğan "Biz 2018'de yönetim olarak ARGE ve eğitim birimi kurma kararı aldık. Benim kızım da uluslararası ilişkiler bölümünü bitirdi. Bu arada işsizdi, iş yoktu. Yasal olarak herhangi bir sıkıntı olmayacak şekilde işe aldık. Şu anda çalışıyor" dedi.

Başkanı olduğu Berberler Odası'nda bile seçilememesine rağmen 'yasal hakkım' diyerek Aydın Esnaf Odaları Birliği koltuğunu bırakmayarak Mayıs ayında yapılacak seçimlerde aday olduğunu açıklayan Selahittin Çetindoğan'ın sadece kızının değil bir yakınının daha esnaf odasından maaş aldığı belirtildi.

Selahittin Çetindoğan'ın kızı Gamze Çetindoğan'ın yoga eğitmeni olduğunu belirten bazı esnaflar, "Biz aidatımızı zor ödüyoruz. Başkanın yoga eğitmeni kızı ne gibi bir Ar-Ge çalışması yapıyor merak ediyoruz" diyerek başkanın etik dışı buldukları bu davranışını eleştirdiler. - AYDIN

Devrik Başkan Çetindoğan'dan esnafın parası ile kızına jest
Devrik Başkan Çetindoğan'dan esnafın parası ile kızına jest
Devrik Başkan Çetindoğan'dan esnafın parası ile kızına jest
Devrik Başkan Çetindoğan'dan esnafın parası ile kızına jest
Devrik Başkan Çetindoğan'dan esnafın parası ile kızına jest

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Esnaf ve Sanatkarlar, Araştırma Geliştirme, Esnaf, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Devrik Başkan Çetindoğan'dan esnafın parası ile kızına jest - Son Dakika


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