Devrik Başkan Morales, tutuklama kararına karşı uluslararası savunma ekibi kurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Devrik Başkan Morales, tutuklama kararına karşı uluslararası savunma ekibi kurdu - Son Dakika

Devrik Başkan Morales, tutuklama kararına karşı uluslararası savunma ekibi kurdu

6 saat önce

Bolivya'nın devrik Devlet Başkanı Evo Morales, hakkında çıkarılan tutuklama emrine karşı uluslararası bir avukat ekibi oluşturdu.

Devrik Başkan Morales, tutuklama kararına karşı uluslararası savunma ekibi kurdu, System.String[]

Bolivya'nın devrik Devlet Başkanı Evo Morales, hakkında çıkarılan tutuklama emrine karşı uluslararası bir avukat ekibi oluşturdu.

Arjantin'de siyasi sığınmacı olarak bulunan Bolivya'nın devrik Devlet Başkanı Evo Morales, aleyhinde çıkarılan tutuklama emrinin ardından uluslararası bir avukat ekibi kurdu. Bolivya'nın devrik lideri "Tutuklama emrine karşı yasal olarak hareket edeceğiz" açıklaması yaptı.

Morales, Bolivya Savcılığı tarafından terör suçlamasıyla aleyhine çıkarılan tutuklama emrine yönelik oluşturduğu ekipte, eski İspanyol hakim Baltasar Garzon da bulunuyor. Buenos Aires'te gazetecilere açıklamalarda bulunan Morales, "Uluslararası bir ekip oluşturuyoruz. Avrupa'dan Bay Baltasar ile bu tutuklama emrine karşı yasal olarak hareket edeceğiz" dedi.

Bolivya'da geçici hükümet, ülkede yaşanan ayaklanma ve şiddet olaylarına neden olduğu gerekçesiyle, insanlığa karşı suç işlendiğini iddia ederek Uluslararası Ceza Mahkemesinde (ICC) Morales'i kınadığını duyurmuştu.

ARJANTİN'DEN REST: "EVO'YU VERMEYECEĞİZ"

Öte yandan Arjantin hükümetine yakın kaynaklar, yerel basına Morales'in ülkede sığınmacı olarak bulunduğunu ve Bolivya'ya teslim edilmeyeceğini açıkladı. Ancak Bolivya hükümeti, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri'nden (BMMYK) Morales'in durumu hakkında bilgi isteyeceğini, gerekirse Interpol'e başvurulacağını ifade etti.

(İHA)

Evo Morales, Arjantin, Bolivya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Müzisyen Emrah Karaduman, Aleyna Tilki'ye verdiği şarkıyı değiştirerek yayınlayan Apple ile davalık oldu
11 aylık bebeğiyle ortada kalan 19 yaşındaki kadına hayırseverlerden ev sürprizi CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı

Son Dakika Haberleri
18:27 Sivas polis memuru kazada öldü, 3 aylık nişanlısı yaralandı - Son Dakika
18:27 Spor btcturk yeni malatyaspor - çaykur rizespor maçının ardından - Son Dakika
18:25 Van Kitap Fuarı'na yoğun ilgi - Son Dakika
18:25 Afyonkarahisar'da sosyal medya bağlılığı anketi yapıldı - Son Dakika
18:25 Jandarma Genel Komutanlığından "21 Aralık" paylaşımı - Son Dakika
17:00 CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga - Son Dakika
17:00 Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 18:35:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Devrik Başkan Morales, tutuklama kararına karşı uluslararası savunma ekibi kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]