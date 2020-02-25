Devrik lider Hüsnü Mübarek öldü - Son Dakika
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Devrik lider Hüsnü Mübarek öldü

6 saat önce

Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Devrik lider Hüsnü Mübarek öldü, System.String[]

Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in 91 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Mısır'ı 30 yıl boyunca yöneten Mübarek, 1981-2011 yılları arasında Mısır Cumhurbaşkanlığı görevini yürütmüştü. Mübarek'e 2011 yılında mide kanseri teşhisi konulmuştu.

Mısır'ı 1981-2011 yılları arasında idare eden asker kökenli Hüsnü Mübarek, 2011'in Ocak ayında başlayan halk gösterilerinden sonra 10 Şubat 2011'de önce yetkilerini yardımcısı Ömer Süleyman'a devretmiş, ertesi gün de istifa etmişti. Mübarek, 2011 yılında Mısır'da çıkan isyanda, göstericileri öldürme suçundan 6 yıl yargılanmış, protesto gösterilerinde eylem yapanların öldürülmesi emrini vermekle yargılandığı davada beraat etmişti. Mübarek, gözaltına alındığı tarihten bu yana 6 yılın neredeyse tamamını hastanede geçirmişti.

(İHA)

Cumhurbaşkanı, Hüsnü Mübarek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:00 Kaynak: İHA
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