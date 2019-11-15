Son Dakika Haberleri: Devrik lider Morales: Genelkurmay Başkanı Kaliman'ın ihaneti karşısında hayrete düştüm
Son Dakika Dünya Devrik lider Morales: Genelkurmay Başkanı Kaliman'ın ihaneti karşısında hayrete düştüm - Son Dakika Dünya

Devrik lider Morales: Genelkurmay Başkanı Kaliman'ın ihaneti karşısında hayrete düştüm

6 saat önce

Bolivya'da devlet başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan Evo Morales, BM ve Papa Francis'in ülkesindeki kriz ile ilgili ara buluculuk yapması yönündeki arzusunu dile getirdi

Devrik lider Morales: Genelkurmay Başkanı Kaliman'ın ihaneti karşısında hayrete düştüm, System.String[]

Bolivya'da ordunun istifasını talep etmesinin ardından devlet başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan Evo Morales, Birleşmiş Milletler (BM) ve Papa Francis'e ülkesinde yaşanan siyasi kriz için arabulucuk etmeleri çağrısında bulundu.


Morales, Meksika'da basına yaptığı açıklamada, Bolivya yasama meclisi henüz istifasını kabul etmediğinden hala ülkesinin devlet başkanı olduğunu belirterek "Meclis istifayı ya kabul ya da reddetmeli. Kabul etmez ya da reddetmezlerse hala devlet başkanı olduğumu söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

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Birleşmiş Milletler, Papa Francis, Evo Morales, Bolivya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:16 
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