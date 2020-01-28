Devrik Sudan lideri Beşir 1989 darbesiyle ilgili savcıya ifade verdi - Son Dakika

Geçen sene hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösteriler sonrası nisanda ordunun yönetime el koymasıyla devrilen eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, kendisinin lideri olduğu 1989 darbesi nedeniyle savcıya ifade verdi.

İddia makamından Muaz Hadra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşir'in ifade vermek üzere savcılığa getirildiğini söyledi.

Hadra, "1989 darbesiyle ilgili soruşturma raporu tamamlanmak üzere, gelecek hafta mahkemeye sunmayı düşünüyoruz." dedi.

Beşir döneminin kilit isimlerinden eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Bekri Hasan Salih de 1989 darbesi nedeniyle pazar günü savcılığa çağrılmıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbrahim es-Senusi de savcılığın 1989 darbesiyle ilgili hakkındaki tutuklama talebi üzerine aralık ayında evinde gözaltına alınmıştı.

Savcılık, 1989 darbesiyle anayasal düzeni bozmak suçlamasıyla Beşir ve yardımcıları hakkında 13 Mayıs 2019'da soruşturma başlatmıştı. Eski Başbakan ve Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi, 22 Haziran'da, Halk Kongresi Partisi Genel Sekreteri Ali Hac ile partinin lideri ve eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Senusi de 20 Kasım'da ifadeye çağrılmıştı.

Devrik lider Beşir, 1989'da seçilmiş hükümete darbe yapmıştı

Ömer el-Beşir'in 1989'da tuğgeneral rütbesiyle görev yaptığı Sudan ordusunun darbesiyle Cumhurbaşkanı Ahmed el-Mirgani ile Başbakan Sadık el-Mehdi görevlerinden alınmıştı.

Geçiş dönemi için kurulan yürütme ve yasama organı, "Ulusal Kurtuluş Devrimi" Komutanlığı Konseyinin başkanlığına Beşir'i getirmişti. Beşir, 6 Ekim 1993'te kendini cumhurbaşkanı ilan etmişti.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir, 17 Nisan'da ev hapsinde tutulduğu Devlet Konukevi'nden, başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesine nakledilmişti.

Devrik lideri, yolsuzluk ve yasa dışı döviz bulundurmaktan 2 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, 70 yaşından büyük olduğu gerekçesiyle cezasını rehabilitasyon merkezinde çekmesine hükmetmişti.