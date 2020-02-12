Devrik Sudan lideri Beşir'in avukatı:

Devrik Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in avukatı, müvekkilinin Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) teslim kararını "siyasi intikam" olarak değerlendirdi.

Beşir'in avukatı Ebubekir Haşim Ceali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Egemenlik Konseyi ve hükümet, UCM tarafından talep edilenlerin teslimi konusunda onay verdi ancak tarafımıza resmi tebligat henüz ulaşmadı." dedi.

Sudan asla Beşir'in UCM'ye tesliminden önceki gibi olmayacağını savunan Ceali, "Hükümetin bu içtihadının Sudan'da güvenlik ve siyasi açıdan büyük sonuçları olacaktır. Bunun nedenleri apaçık ortada. Talep edilenler Sudan vatandaşlarıdır ve onların ülke dışında yargılanmasını gerektirecek ve hükümeti mecbur bırakacak bir şey söz konusu değil. Müvekkilim Ömer el-Beşir'in de aralarında bulunduğu isimlerin UCM'ye teslim edilmesi kararı siyasi bir intikam ve düşmanlıktır ve hak ettiği karşılığı bulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Avukat Ceali, müvekkilinin UCM'de yargılanmayı reddettiğini sözlerine ekledi.

UCM, 4 Mart 2009'da dönemin Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir hakkında Darfur'da soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekten tutuklama emri çıkarmıştı. Beşir, Darfur'da 2003 yılında başlayan ve yaklaşık 300 bin kişinin öldürüldüğü çatışmalar sırasında soykırım yapmak ve savaş suçları işlemekle itham ediliyor.

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre, 2003'te başlayan Darfur Savaşı'nda şimdiye kadar 3 milyon kişi evlerinden oldu, 300 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.

Beşir'in yanı sıra eski Savunma ve İçişleri Bakanı Abdurrahim Muhammed Hüseyin, eski Kuzey Kurdufan Valisi Ahmed Harun, milis gücü liderlerinden Ali Kuşib'in de aralarında olduğu onlarca Sudanlı UCM tarafından isteniyordu.

Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da, Sudan Hükümetinin Silahlı Hareketlerle Müzakere Heyeti Sözcüsü Muhammed Hasan et-Teayişi, dün basın mensuplarına, Darfur bölgesindeki silahlı gruplarla yürütülen barış görüşmeleri kapsamında UCM'nin hakkında tutuklama emri çıkardığı vatandaşlarını teslim etmeyi kabul ettiklerini açıklamış, "Yaraları iyileştirmezsek adalet sağlanamaz." demişti.

1989'da askeri bir darbe ile yönetimi ele geçiren Beşir, hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilere ordunun müdahalesi sonucu 11 Nisan 2019'da devrilmişti. Beşir, yolsuzluktan yargılandığı davada geçen nisanda 2 yıl hapis cezası almıştı.