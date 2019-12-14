Devrik Sudan lideri Ömer El Beşir'e 2 yıl hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Devrik Sudan lideri Ömer El Beşir'e 2 yıl hapis cezası - Son Dakika

Devrik Sudan lideri Ömer El Beşir'e 2 yıl hapis cezası

7 saat önce

Sudan'da darbeyle devrilen ve yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan Ömer El Beşir, 2 yıl cezasına çarptırıldı.

Devrik Sudan lideri Ömer El Beşir'e 2 yıl hapis cezası, System.String[]

Sudan'da darbeyle devrilen ve yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan Ömer El Beşir, 2 yıl cezasına çarptırıldı.


Sudan'da darbeyle görevine son verilen Ömer El Beşir, yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı mahkemece 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ülkede 70 yaşın üzerindeki insanlar hapis yatmadıkları için Beşir cezasını bir rehabilitasyon merkezinde çekecek.


Beşir bu davayla ilgili mahkemeye verdiği ifadede, Suudi Arabistan eski Kralı Abdullah bin Abdulaziz'den 65 milyon dolar, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'dan 25 milyon dolar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Halife bin Zayid Al Nahyan'dan da 1 milyon dolar aldığını itiraf etmişti. Dava kapsamında 12 Aralık'ta Beşir'in eşi Widad Babiker de yasa dışı zenginleşme iddiasıyla evinde gözaltına alınmıştı.


Askeri Savcılık Ofisi müfettişleri, Beşir'in iktidardan çekilmeden önce yaşadığı evi aramış; 6 milyon Euro, 351 bin dolar ve ayrıca 5 milyar Sudan poundu (yaklaşık 105 milyon dolar) paraya ulaşmışlardı.


Beşir ayrıca 2003 yılında Darfur'da 300 binden fazla insanın öldüğü çatışmalar yüzünden savaş ve insanlık suç işlediği iddiasıyla da yargılanacak. - HARTUM

Ömer El Beşir, Sudan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 05:04 Kaynak: İHA
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