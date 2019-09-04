Son Dakika Haberleri: Devrilen ağaç 3 otomobile zarar verdi
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Devrilen ağaç 3 otomobile zarar verdi

3 saat önce

İZMİR'in Konak ilçesinde, kökleri çürüdüğü için devrildiği tahmin edilen ağaç, üç otomobilde hasara neden oldu.

Devrilen ağaç 3 otomobile zarar verdi, System.String[]

İZMİR'in Konak ilçesinde, kökleri çürüdüğü için devrildiği tahmin edilen ağaç, üç otomobilde hasara neden oldu. Olay sırasında yoldan geçen bir kişi de hafif yaralandı.

Dün saat 23.30 sıralarında, Şehit Fethi Bey Caddesi'nde bulunan ağaç, park halindeki üç otomobilin üzerine devrildi. Araçlarda hasar oluşurken, bu sırada yoldan geçen Orhan Kılıç, ağacın çarpan dalları nedeniyle hafif yaralandı. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kökünün çürümesi nedeniyle devrildiği tahmin edilen ağaç belediye ekipleri tarafından caddeden kaldırıldı.

Konak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 08:41 Kaynak: DHA
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