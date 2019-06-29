Son Dakika Haberleri: Devrilen ağaç elektrik tellerini koparınca orman yangını çıktı
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Devrilen ağaç elektrik tellerini koparınca orman yangını çıktı

1 saat önce

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, devrilen çam ağacının elektrik tellerini koparmasıyla orman yangını çıktı.

Devrilen ağaç elektrik tellerini koparınca orman yangını çıktı, System.String[]
BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, devrilen çam ağacının elektrik tellerini koparmasıyla orman yangını çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, 3 dönüm kızılçam ormanının zarar gördüğü belirlendi.
İlçeye bağlı kırsal Kuyumcu Mahallesi yakınında, devrilen çam ağacı elektrik tellerine takıldı. Tellerden çıkan kıvılcımlar, otları tutuşturdu. Rüzgarında etkisiyle alevler büyüyerek kısa sürede ağaçlara sıçradı. Yangında yükselen dumanı gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına 1 helikopter, 3 orman işletme arazözü, 2 tanker ve bir itfaiye aracıyla müdahale etti. Yapılan çalışma sonucu kısa sürede söndürülen yangında 3 dönüm kızılçam ormanının zarar gördüğü belirlendi.


- Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 06:00 Kaynak: DHA
İtfaiye, Burhaniye, Balıkesir, Güncel
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