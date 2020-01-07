Devrilen ağaç iki aracın üzerine düştü - Son Dakika
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Devrilen ağaç iki aracın üzerine düştü

6 saat önce

Kartal'da şiddetli fırtına nedeniyle ağaç devrilerek park halinde olan iki aracın üzerine düştü.

Kartal'da şiddetli fırtına nedeniyle ağaç devrilerek park halinde olan iki aracın üzerine düştü. İtfaiye ekipleri ağacın dallarını elektrikli testereyle keserek kaldırdı.

Kartal Uğur Mumcu Mahallesinde saat 09.30 sıralarında, bir sitenin bahçesindeki ağaç şiddetli fırtına nedeniyle devrildi. Ağaç, park halinde olan iki aracın üzerine düştü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye araçların üzerine düşen ağacın dallarını elektrikli testereyle keserek ağacı kaldırdı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

(İHA)

Devrilen ağaç iki aracın üzerine düştü

İtfaiye, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:35 Kaynak: İHA
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