Son Dakika Haberleri: Devrilen ağaç nedeniyle bir kişi yaralandı
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Devrilen ağaç nedeniyle bir kişi yaralandı

1 saat önce

Ankara (AA) -Ankara'nın Çankaya ilçesinde, ağacın yola devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Devrilen ağaç nedeniyle bir kişi yaralandı, System.String[]
Ankara (AA) -Ankara'nın Çankaya ilçesinde, ağacın yola devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Maltepe ilçesinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki çınar ağacı, park halindeki otomobil ile bu sırada yoldan geçen bir kişinin üzerine devrildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlatırken 112 Acil sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:51 Kaynak: AA
Maltepe, Çankaya, Ankara, Güncel
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