Devrilen ağaç nedeniyle bir kişi yaralandı
1 saat önce
Ankara (AA) -Ankara'nın Çankaya ilçesinde, ağacın yola devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:51 Kaynak: AA
(AA) -Ankara'nın Çankaya
ilçesinde, ağacın yola devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Maltepe
ilçesinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki çınar ağacı, park halindeki otomobil ile bu sırada yoldan geçen bir kişinin üzerine devrildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlatırken 112 Acil sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı hastaneye kaldırıldı.
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