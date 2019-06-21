Devrilen ağaç nedeniyle bir kişi yaralandı
14 dakika önce
- Ağacın altında kalan vatandaşa müdahale edilmesi Yaralının sedyeye alınıp ambulansa götürülmesi Düşen ağacın görüntüsü Ankara'nın Çankaya ilçesinde, ağacın yola devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:02 Kaynak: AA
- Ağacın altında kalan vatandaşa müdahale edilmesi
Yaralının sedyeye alınıp ambulansa götürülmesi
Düşen ağacın görüntüsü Ankara
'nın Çankaya
ilçesinde, ağacın yola devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Maltepe
ilçesinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki çınar ağacı, park halindeki otomobil ile bu sırada yoldan geçen bir kişinin üzerine devrildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlatırken 112 Acil sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı hastaneye kaldırıldı.
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