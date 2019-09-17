Devrilen ağaç nedeniyle yol ulaşıma kapandı
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TRABZON'un Zigana Dağı mevkisinde, yamaçtan kopan ağacın düşmesi sonucu yol, trafiğe kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:59 Kaynak: DHA
TRABZON'un Zigana Dağı mevkisinde, yamaçtan kopan ağacın düşmesi sonucu yol, trafiğe kapandı. Karayolu ekiplerce yapılan çalışmayla yol, tekrar ulaşıma açıldı.
Trabzon- Gümüşhane
sınırındaki Zigana Dağı'nda, öğlen saatlerinde, yamaçtan kopan ağaç, yola düştü. Yol trafiğe kapanırken, şans eseri olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Sürücülerin ihbarı üzerine gelen karayolları ekipleri ağacı kesip yoldan kaldırdı. Yol bir süre sonra tekrar trafiğe açıldı.
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