Son Dakika Haberleri: Devrilen ağaç nedeniyle yol ulaşıma kapandı
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Devrilen ağaç nedeniyle yol ulaşıma kapandı

1 saat önce

TRABZON'un Zigana Dağı mevkisinde, yamaçtan kopan ağacın düşmesi sonucu yol, trafiğe kapandı.

Devrilen ağaç nedeniyle yol ulaşıma kapandı, System.String[]
TRABZON'un Zigana Dağı mevkisinde, yamaçtan kopan ağacın düşmesi sonucu yol, trafiğe kapandı. Karayolu ekiplerce yapılan çalışmayla yol, tekrar ulaşıma açıldı.
Trabzon- Gümüşhane sınırındaki Zigana Dağı'nda, öğlen saatlerinde, yamaçtan kopan ağaç, yola düştü. Yol trafiğe kapanırken, şans eseri olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Sürücülerin ihbarı üzerine gelen karayolları ekipleri ağacı kesip yoldan kaldırdı. Yol bir süre sonra tekrar trafiğe açıldı.


Gümüşhane, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:59 Kaynak: DHA
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