Son Dakika Haberleri: Devrilen ağaç ölüme neden oldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Devrilen ağaç ölüme neden oldu

10 saat önce

Bartın'da ormanlık alanda mantar toplamak isteyen kişi devrilen ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.

Devrilen ağaç ölüme neden oldu, System.String[]

Bartın'da ormanlık alanda mantar toplamak isteyen kişi devrilen ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.


Olay, Bartın'ın Hasankadı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormana mantar toplamaya giden Ramazan Akbağ (57), daha önceden kesilen ağacın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Ormanlık alandaki gürültüyü duyan vatandaşlar olay yerine gittiklerinde Akbağ'ı ağacın altında buldu. Vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ramazan Akbağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Köye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılan Akbağ, daha sonra otopsisi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - BARTIN

Hasankadı, Bartın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 04:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sosyal deney için soyunan adam, linç edilmekten son anda kurtuldu
Eşini seccade üzerinde öldüresiye döven koca, tutuklandı Eşiyle tartışan hamile kadın kendini otomobilden attı ABD'de 14 yaşındaki çocuk kendi ailesinden 5 kişiyi öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 03:13:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Devrilen ağaç ölüme neden oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]