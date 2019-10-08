Son Dakika Haberleri: Devrilen ağaç otomobili parçaladı
Son Dakika Güncel Devrilen ağaç otomobili parçaladı

Devrilen ağaç otomobili parçaladı

2 saat önce

Rusya'da otoyolda ilerleyen bir aracın üstüne büyük bir ağaç devrilince araç paramparça oldu.

Devrilen ağaç otomobili parçaladı, System.String[]

Rusya'da otoyolda ilerleyen bir aracın üstüne büyük bir ağaç devrilince araç paramparça oldu.

Rusya Federasyonu'na bağlı Türklerin yaşadığı Udmurtya Özerk Bölgesi'nde Yakshur-Bodyinsky Bölgesi otoyolunda büyük bir facia yaşandı. Udmurtya şehrinin kırsal kesiminde normal seyrinde ilerleyen aracın üzerine büyük bir ağaç devrildi. Yolun solundan büyük bir ağacın devrilmesiyle birlikte araç ağacın altında kaldı. Yaşanan faciada aracın ön kaputu ile orta kısmı ağacın ağırlığıyla ezildi. Aracın parçaları ise karşı şeritten gelen başka bir araca isabet etti. Buna rağmen sürücü aracını kontrol etmeyi başararak facianın büyümesinin önüne geçti. Karşı yönden ilerleyen aracın güvenlik kameralarıyla çektiği görüntüler basına servis edildi. Yaralanan sürücünün kazanın ardından hastaneye kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi.

(İHA)

Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:30 Kaynak: İHA
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