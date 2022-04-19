DEVRİLEN AĞACI BALTAYLA BUDAYARAK YOLU AÇTILAR - Son Dakika
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DEVRİLEN AĞACI BALTAYLA BUDAYARAK YOLU AÇTILAR

19.04.2022 00:57

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle kavak ağacının devrilmesi sonucu D-100 karayolunda ulaşım aksadı.

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle kavak ağacının devrilmesi sonucu D-100 karayolunda ulaşım aksadı. Vatandaşların baltayla budayarak müdahale ettiği ağaç Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kaldırılarak yol yeniden ulaşıma açıldı.

İlçede gün boyu etkili olan kuvvetli rüzgar Reşadiye ilçesinde ağaçları devirdi. D-100 karayolu kenarında bulunan bir kavak ağacı rüzgar sebebiyle yola devrildi. Devrilen ağaç sebebiyle karayolunun Tokat- Erzincan yönü ulaşıma kapandı. Vatandaşlar ağacın dallarını baltalarla budayarak yolu açmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri devrilen ağacı vatandaşların yardımıyla yoldan kaldırdı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yol yeniden trafiğe açıldı. (DHA)

DEVRİLEN AĞACI BALTAYLA BUDAYARAK YOLU AÇTILAR
DEVRİLEN AĞACI BALTAYLA BUDAYARAK YOLU AÇTILAR
DEVRİLEN AĞACI BALTAYLA BUDAYARAK YOLU AÇTILAR
DEVRİLEN AĞACI BALTAYLA BUDAYARAK YOLU AÇTILAR

YORUMLAR
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Orman İşletme Müdürlüğü, Reşadiye, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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