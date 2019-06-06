Son Dakika Haberleri: Devrilen ağacın dallarının çarptığı kişi hafif yaralandı
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Devrilen ağacın dallarının çarptığı kişi hafif yaralandı

14 dakika önce

Amasya'nın Taşova ilçesinde devrilen ağacın dallarının çarptığı kişi hafif yaralandı.

Devrilen ağacın dallarının çarptığı kişi hafif yaralandı, System.String[]
Amasya'nın Taşova ilçesinde devrilen ağacın dallarının çarptığı kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Doğu Mahallesi Bahar Caddesi'ndeki boş arazide bulunan dut ağacı, devrildi.
Alanda bulunan otomobilin üzerine düşen ağacın dalları, bu sırada yoldan geçen Mehmet Taşova'ya (69) da çarptı.
Dallar, başı ve sırtına isabet eden Taşova, hafif yaralandı.
Taşova Belediye ekipleri, ağacı keserek kaldırdı. Araçta ise hasar oluştu.
Taşova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, camiye gittiği sırada bir çıtırtı duyduğunu belirterek, "Bana ait otomobilin yanına geldiğimde ağaç üzerime doğru yıkıldı. O esnada eğildim, ağaç arabanın üzerine düştü. Buna da şükür." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:13 Kaynak: AA
Amasya, Taşova, Güncel
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