Devrilen Ağacın Telefon Tellerine Takılması Arabayı Hasardan Son Anda Kurtardı
1 saat önce
Devrilen ağacın telefon tellerine takılması arabayı hasardan son anda kurtardıAYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağışlı hava ile birlikte zeminin yumuşaması ile devrilen ağacın telefon tellerine takılı kalması arabanın hasar görmesini önledi.
Devrilen ağacın telefon tellerine takılması arabayı hasardan son anda kurtardı
AYDIN - Aydın
'ın Efeler
ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağışlı hava ile birlikte zeminin yumuşaması ile devrilen ağacın telefon tellerine takılı kalması arabanın hasar görmesini önledi.
Edinilen bilgiye göre olay, Efeler Mahallesi 1421 sokak içerisinde meydana geldi. Sokak içerisindeki kaldırımda bulunan çam ağacı aşırı yağış sonucu park halinde bulunan 20 BB 666 plakalı aracın üstüne devrildi. Yağış sonrası devrilen ağacın telefon tellerine asılı kalması ile park halindeki araçta küçük çaplı hasar meydana geldi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler devrilen ağacı keserek yerinden kaldırdı. Ağacın kaldırılması ile trafiğe kapalı olan sokak tekrar trafiğe açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:16 Kaynak: İHA
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