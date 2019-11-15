Son Dakika Haberleri: Devrilen ağaçlara müdahale
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Devrilen ağaçlara müdahale

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri yağışların başlamasıyla birlikte tedbirlerini arttırdı.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri yağışların başlamasıyla birlikte tedbirlerini arttırdı. Yağmurdan dolayı devrilen, dalları kırılan ağaçlara anında müdahale eden ekipler, kavşaklardaki yabancı otları da temizledi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, dün geceden bu yana etkili olan yağmur nedeniyle ekiplerini artırdı. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirler alan Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, rüzgar ve yağış nedeniyle devrilen, dalları kırılan ağaçlara kısa sürede müdahale ederek, vatandaşların mağdur olmasını önledi. Yağmur mazgallarını temizleyen ekipler, tıkanmaların önüne geçti. Kötü hava şartlarında sürücü ve yayaların can güvenliğini tehdit edebilecek ağaçlarda da budama işlemi gerçekleştirdi. Gün boyu süren yağmura rağmen çalışmaların ara vermeyen peyzaj ekipleri de katlı kavşakların altında yabani ot temizliği ve peyzaj çalışmaları gerçekleştirdi. - ANTALYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:24 Kaynak: İHA
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