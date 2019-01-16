Devrilen Ağaçların Mezarlara Verdiği Tahribat Gün Ağarınca Ortaya Çıktı

Devrilen ağaçların mezarlara verdiği tahribat gün ağarınca ortaya çıktı Yakınlarının mezarlarını görenler vatandaşlar tedbir alınmasını istediANTALYA - Antalya'da şiddetli fırtınanın etkisiyle kökünden sökülerek devrilen ağaçlar mezarlıklara zarar vermişti.

Devrilen ağaçların mezarlara verdiği tahribat gün ağarınca ortaya çıktı

Yakınlarının mezarlarını görenler vatandaşlar tedbir alınmasını istedi



ANTALYA - Antalya'da şiddetli fırtınanın etkisiyle kökünden sökülerek devrilen ağaçlar mezarlıklara zarar vermişti. Gün ağarınca ortaya çıkan görüntüler yürek burktu. Mezarlığa gelen vatandaşlar üzüntülerini belirtirken, gelecekte daha acı olayların yaşanmaması için önceden tedbir alınması gerektiğini belirttiler.

Antalya'dan, Kemer Adliyesi'ndeki duruşmasına gelirken olayı öğrenerek mezarlığa gelen Avukat Arif Karabağ, kayınbiraderi ve kayınvalidesinin mezarlarının üzerine ağaç devrilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Mezarlıktaki ağaçların yaşı ve ebatlarının kontrol edilerek zamanında önlem alınması halinde böyle olayların yaşanmayacağını belirten Karabağ, daha önce mezarlıktaki ağaçlar konusunda uyarıda bulunduklarını da ifade ederek, "Belediyenin bundan sonra daha da duyarlı olacağını düşünüyorum" dedi.

Kuzdere'de oturan vatandaşlardan Nevzat Köroğlu, mezarlıktaki ağaçların durumu hakkında daha önce müracaatların olduğunu, ama orman işletmesinin asırlık ağaçlar olmasından ve gölge yapmasından dolayı kıyamadığını tahmin ettiğini belirterek "Ama böyle bir felaket olacağı da kimsenin aklına gelmemiş. İyi ki yoldan geçen birini yakalayıp da facia olmamış" diye konuştu.

Kuzdere sakinlerinden Sadık Gödek de komşusu, arkadaşı ve yıllarca birlikte siyaset yaptığı Ali Çelik'in kabrini havaya kalkmış görünce çok üzüldüğünü ifade etti. Gödek, gözyaşlarına hakim oymaya çalışarak yaptığı açıklamada, ağaçların devrilmemesi için daha önceden tedbir alınması gerektiğini söyledi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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