Devrilen ağaçların yerine yeni ağaçlar dikiliyor - Son Dakika

Devrilen ağaçların yerine yeni ağaçlar dikiliyor

05.04.2021 13:58
Devrilen ağaçların yerine yeni ağaçlar dikiliyor, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, kent merkezindeki yeşil alanlarda yer alan ve olumsuz hava koşulları nedeniyle zarar gören ağaçların yerine yenilerini dikiyor.

Devrilen ağaçların yerine 235 adet leylandi ve palmiye ağacı dikildiğini belirten, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, çalışmaların tamamlanmasıyla yeşil dokunun daha sağlıklı bir görünüm kazacağını ifade etti.

Kente bir yandan yeni yeşil alanlar kazandıran Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, bir yandan da mevcut yeşil alanların bakımına özenle devam ediyor. Bu kapsamda Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, kent merkezinde orta refüjlerde yer alan ve olumsuz hava koşulları nedeniyle zarar gören ağaçların yerine yenisini dikiyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla, geçtiğimiz aylarda meydana gelen şiddetli fırtınada kaybettiğimiz ağaçların yerine yenisini dikiyoruz. Şuan Muhsin Yazıcıoğlu, Tarzan ve Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda 235 adet leylandi ve palmiye ağacı dikiyoruz. Çalışmaların tamamlanmasıyla, mevcut yeşil doku daha sağlıklı bir görünüm kazanacak" dedi.

Devrilen ağaçların yerine yeni ağaçlar dikiliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Devrilen ağaçların yerine yeni ağaçlar dikiliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu kişi, genç avukatı 300 bin TL dolandırdı Sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu kişi, genç avukatı 300 bin TL dolandırdı Canlı yayında Canlı yayında "Son noktayı kim koyacak?" diyordu! Karşısında polisi görünce neye uğradığını şaşırdı Vatandaşlar aşı olmaya gelmeyince Cumhurbaşkanı yalvardı: Ne olur gelin Vatandaşlar aşı olmaya gelmeyince Cumhurbaşkanı yalvardı: Ne olur gelin Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'a Başkan'dan çağrı: O yarışmadan çekilmelisin Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'a Başkan'dan çağrı: O yarışmadan çekilmelisin Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken "Sapık Alihan" gözaltında Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var Son Dakika! Yargıtay'dan emekli 104 amiralin imza attığı bildiriyle ilgili açıklama: Yargı kurumları yasalar çerçevesinde gereğini ifa edecektir Son Dakika! Yargıtay'dan emekli 104 amiralin imza attığı bildiriyle ilgili açıklama: Yargı kurumları yasalar çerçevesinde gereğini ifa edecektir
Savaşın ayak sesleri! Sınırdaki tehlikeli restleşme sonrası Kremlin'den yeni açıklama Savaşın ayak sesleri! Sınırdaki tehlikeli restleşme sonrası Kremlin'den yeni açıklama         
13:36
Bildiri soruşturmasında yeni detaylar! Gözaltına alınan 10 amiral, metni hazırlayıp diğer kişilere ulaştırmış Bildiri soruşturmasında yeni detaylar! Gözaltına alınan 10 amiral, metni hazırlayıp diğer kişilere ulaştırmış         
12:51
Fenerbahçe taraftarının kadroda görmek istemediği kiralık oyuncular geri dönüyor Fenerbahçe taraftarının kadroda görmek istemediği kiralık oyuncular geri dönüyor         
12:21
Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un proje çalışmaları tamamlandı, kısa sürede başlayacak ve kararlılıkla bitireceğiz Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un proje çalışmaları tamamlandı, kısa sürede başlayacak ve kararlılıkla bitireceğiz         
12:08
Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu         
11:55
104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisinin yankıları sürerken bir bildiri de eski milletvekillerinden geldi 104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisinin yankıları sürerken bir bildiri de eski milletvekillerinden geldi         
11:21
Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı         
11:04
Ünlü sunucu Buket Aydın, peş peşe göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Ünlü sunucu Buket Aydın, peş peşe göğüs dekolteli pozlarını paylaştı         
10:42
1 gün evli kaldığı eşi tarafından dolandırılan adam yana yakıla hakkını arıyor 1 gün evli kaldığı eşi tarafından dolandırılan adam yana yakıla hakkını arıyor         
10:31
Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı         
09:59
Cam üzerine Şahmeran işleyen Mardinli sanatkarın ünü Avrupa'ya yayıldı Cam üzerine Şahmeran işleyen Mardinli sanatkarın ünü Avrupa'ya yayıldı         
09:58
Apartman yönetiminden tepki çeken uyarı: Köpekler ve kuryeler giremez Apartman yönetiminden tepki çeken uyarı: Köpekler ve kuryeler giremez         
09:58
Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti         
09:57
Dizlerindeki ağrıya dayanamayan Ajda Pekkan, ameliyat oldu Dizlerindeki ağrıya dayanamayan Ajda Pekkan, ameliyat oldu         
09:04
Tarlada bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı: İntiharlarına 'fakir kokaini' sebep olmuş Tarlada bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı: İntiharlarına 'fakir kokaini' sebep olmuş         
09:01
Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi         
00:31
Super Mario en pahalıya satılan oyun oldu Super Mario en pahalıya satılan oyun oldu         
22:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2021 14:08:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Devrilen ağaçların yerine yeni ağaçlar dikiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei