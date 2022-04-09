Devrilen ağaçtan kaçarken düşüp yaralandı; tedavi gördüğü hastanede öldü - Son Dakika

ADAPAZARI'nda evinin bahçesinde kestirdiği ağacın üzerine doğru geldiğini görüp kaçmak isterken düşüp yaralanan İsmet Demirtürk (60), tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra yaşamını yitirdi.

Şeker Mahallesi'nde 28 Mart günü evinin bahçesinde kestirdiği ağacın üzerine geldiğini fark eden İsmet Demirtürk, kaçarken dengesini kaybedip yere düşüp yaralandı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Demirtürk, geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesine alındı. Demirtürk, dün doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.İsmet Demirtürk, bugün öğle vakti Sakarya Karasu İlçesi Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.