Devrilen ağaçtan saniyelerle kurtuldular - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce'de etkili olan lodos sebebi ile bir ağaç yola devrildi. Devrilmekte olan ağacı fark eden 2 kadın ağacın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Kadınların son anda kaçması güvenlik kamerasına yansıdı. Devrilen ağaç itfaiye ve belediye ekiplerince kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Olay Düzce'nin Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kent Park içerisinde bulunan ıhlamur ağacı Düzce'de etkili olan lodos sonrasında kökünden sökülerek İstanbul Caddesi'ne devrildi. Çürüyen ağacın devrildiğini fark eden 2 kadın ise ağacın altından kalmaktan son anda kurtulurken, ağacın devrilme anı saniye saniye bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İtfaiye ve Belediye ekipleri çalışma başlattı

Ağacın devrildiği ihbarını alan Düzce Belediyesi İtfaiye ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri İstanbul Caddesi Kent Park mevki'ine gelerek bölgede çalışma başlattı. Devrilen ağacın önünde bulunan bir başka ağaca, aydınlatma direğine ve yol kenarında ki banketlere de zarar verdiği görüldü. Ağaç devrilmesi sebebi ile uzun süre trafiğe kapalı kalan yol, ekiplerin çalışması sonrasında tekrar normale döndü. - DÜZCE