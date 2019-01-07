Devrilen Alüminyum Kamyonun Sürücüsü Alkollü Çıktı
19 dakika önce
BURSA'nın Orhangazi ilçesi yakınlarında, alüminyum profil yüklü kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
BURSA'nın Orhangazi
ilçesi yakınlarında, alüminyum profil yüklü kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü Yüksel M. (52), yapılan ölçümde 1.07 promil alkollü çıktı.
Kaza Orhangazi- Bursa
karayolu, Gedelek Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yüksel M. yönetimindeki 41 TD 188 plakalı alüminyum profil yüklü kamyon, kavşağı geçtikten sonra kontrolden çıkarak devrildi. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, kamyona yüklü alüminyum profiller yola saçıldı. Devrilen kamyon Orhangazi- Bursa karayolunu kapatırken, jandarma ve polis ekipleri kazaya müdahale ederek, karayolunda Bursa yönüne ulaşımı kontrollü bir şekilde sağlamaya çalıştı. Polis
ekiplerinin yaptıkları kontrollerde ise kamyon sürücüsü Yüksel M.'nin 1.07 promil alkollü olduğu belirlendi. Yaklaşık yarım saatlik bir çalışma ile karayolları ekipleri tarafından yola saçılan alüminyum profiller yol kenarına alındı. Kamyonun da vinçle kaldırılması sonucu yol trafiğe yeniden açıldı. Yüksel M. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
- Bursa
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:12 Kaynak: DHA
"Böyle Olsun İstemezdim" Deyip 3 Yaşındaki Oğlunu AVM'de Terk Eden Anne Bulundu!
Cani Koca, Eşini Bıçakla Yaralayıp, "Sonunu Sen Düşün" Diyerek Tehdit Etti
Gaziantep'te Parkta Gömülü Bebek Cesedi Bulundu
Antalya'da Kolunda Pantolon Kemeri Takılı Erkek Cesedi Bulundu