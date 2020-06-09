Devrilen ambulanstaki sağlık personeli vatandaş tarafından kurtarıldı
Adapazarı-Karasu D650 karayolunda ambulans ile Türk Telekom'a ait hizmet aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında devrilen ambulans içerisinde bulunan sağlık personeli, sıkıştığı yerden vatandaşlar yardımıyla çıkarıldı.
Adapazarı- Karasu D650 karayolunda ambulans ile Türk Telekom'a ait hizmet aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında devrilen ambulans içerisinde bulunan sağlık personeli, sıkıştığı yerden vatandaşlar yardımıyla çıkarıldı.
Kaza, Adapazarı-Karasu D650 karayolu Limandere Mahallesi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametine doğru seyir halinde olan ve kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen 54 ABT 325 plakalı ambulans ile kavşaktan yola çıkmak isteyen Türk Telekom'a ait hizmet aracı çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen olay yerine koşarak devrilen ambulans içerisindeki sağlık personelini araçtan çıkarttı. 1 sağlık çalışanının hafif yaralandığı öğrenilen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 05:43 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Devrilen ambulanstaki sağlık personeli vatandaş tarafından kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi Hilal Altınbilek'in selfie'si büyük beğeni topladı Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu 40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videosu Twitter'da gündem oldu