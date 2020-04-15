Devrilen araç sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.



Kaza, Orta Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre en tali yoldan çıkan ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen 60 ZB 491 plakalı araç, ana cadde üzerinde seyir halindeki Habil Büyüklü idaresindeki 55 RJ 746 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen 55 RJ 746 araçta sürücü Habil Büyüklü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü hastaneye sevk etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA