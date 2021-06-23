Devrilen araç içinde sıkıştılar: 3 yaralı - Son Dakika

Devrilen araç içinde sıkıştılar: 3 yaralı

3 kişinin yaralandığı kazada araç içinde sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

ANTALYA - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Araç içinde sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından araç içinden çıkartıldı.

Kaza bugün öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Denizli istikametinden Antalya giden Mesut Yüksel Değirmencigediği idaresindeki 07 EIZ 26 Plakalı otomobil, Korkuteli çevre yolunda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araç sürücüsü Mesut Yüksel Değirmencigediği ile araç içinde bulunan Rus uyruklu Aliye Göl ile kızı Elvira Göl yaralandılar.

Yaralı sürücü Mesut Yüksel Değirmencigediği ve Rus uyruklu Elvira Göl, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araç içinde çıkarıldılar.Yaralılar ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesi ve Özel bir hastaneye hastanesine sevk edildiler.