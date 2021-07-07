Devrilen araçta yaşlı çift yaralandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da sürücüsünün 81 yaşında olduğu otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ile aynı yaştaki eşi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Daydalı köyü yakınlarından meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Sarıdoğan yönetimindeki 42 TU 633 plakalı otomobil Daydalı köyü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araç sürücüsü ile aynı yaştaki eşi Döndü Sarıdoğan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR