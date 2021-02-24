Devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı

24.02.2021 19:24
Devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı, System.String[]

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın Denizli karayolu Kurtuluş Mahallesi yakınlarında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli'den Nazilli istikametine ilerleyen Niyazi Ö. idaresindeki 35 AJH 337 plakalı Hyundai araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine drenaj kanalına devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Niyazi Ö. ile birlikte araçta yolcu konumunda bulunan Eymen Ö., Alp Ö., Neriman G. ve Efe G. ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı
Devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı
Devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı

Nazilli, Kuyucak, Aydın, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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