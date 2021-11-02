Devrilen araçtaki 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Suruç karayolunun Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında yaşandı. Ahmet Ü.'nün kullandığı 38 RS 938 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yara almazken araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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