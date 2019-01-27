Son Dakika Haberleri: Devrilen Araçtan Sağ Çıktı

Devrilen Araçtan Sağ Çıktı

1 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Devrilen Araçtan Sağ Çıktı, System.String[]
İzmir'in Konak ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Ankara Caddesi'nde 35 KH 4312 plakalı hafif ticari araç, sürücü Serkan Kartal'ın (23) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.

Parçaları yola savrulan hafif ticari araçtan sürücü Kartal kendi olanaklarıyla çıktı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kartal, kazadan yara almadan kurtuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:16 Kaynak: AA

Serkan Kartal, Konak, İzmir, Kartal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Su Basan Alt Geçitteki Aracı Gören Vatandaşlar, Ekipleri Alarma Geçirdi Çaykur Rizespor'da Başkanlığa Hasan Kartal Seçildi

Kuzey Irak'ta Askeri Üssümüze Yapılan Saldırının Detayları Ortaya Çıktı: Saldırganlar Sivillerin Arasına Gizlendi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan, Kuzey Irak'taki Üs Bölgesine Yapılan Saldırı Sonrası Kritik Görüşme
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 05:38:09. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Devrilen Araçtan Sağ Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]