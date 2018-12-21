Son Dakika Haberleri: Devrilen Araçtan Yara Almadan Çıktı

Devrilen Araçtan Yara Almadan Çıktı

44 dakika önce

TEM Otoyolu'nda hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında araç içerisindeki sürücü yara almadan kurtuldu.

Devrilen Araçtan Yara Almadan Çıktı, System.String[]
TEM Otoyolu'nda hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında araç içerisindeki sürücü yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Ispartakule Mevkii'nde Ankara istikametine seyreden M. A. idaresindeki 34 DL 3506 plakalı hafif ticari araç, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen başka bir aracın sıkıştırması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Devrilen araçtan vatandaşlar yardımıyla çıkarılan M. A. kazayı şans eseri yaralanmadan atlattı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametine trafik bir süre aksarken, devrilen aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:34 Kaynak: AA

Ankara, Güncel
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