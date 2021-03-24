Devrilen araçtan yara almadan çıktı - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen araçtan sürücü yara almadan kurtuldu.
Kaza, Samsun- Ordu karayolu DSİ Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kirazbucağı Mahallesi girişindeki kavşakta Samsun istikametine gitmekte olan Durmuş B. idaresindeki 52 AAP 083 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik ışıklarına çarparak yan yattı. Kazada sürücü yara almazken, araçta maddi hasar meydana geldi. - SAMSUN
Kaynak: İHA
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