Devrilen arazözün sürücüsü öldü - Son Dakika
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Devrilen arazözün sürücüsü öldü

6 saat önce

İZMİR'in Aliağa ilçesindeki Tüpraş rafinerisinde, kontrolden çıkıp, devrilen arazözün sürücüsü Murat Erem (31), yaşamını yitirdi.

Devrilen arazözün sürücüsü öldü, System.String[]

İZMİR'in Aliağa ilçesindeki Tüpraş rafinerisinde, kontrolden çıkıp, devrilen arazözün sürücüsü Murat Erem (31), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Tüpraş Aliağa Rafinerisi'nde meydana geldi. Murat Erem, sabah vardiyası öncesi arazözün rutin kontrolü için sürüşe çıktı. Virajda, Erem'in kontrolünden çıkan arazöz, vananın üzerine devrildi. Kazada arazöz sürücüsü Erem, yaşamını yitirdi. Murat Erem'in cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Tüpraş, Aliağa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:15 Kaynak: DHA
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