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Devrilen ATV'nin altında kalan sürücü ağır yaralandı - Son Dakika

Devrilen ATV'nin altında kalan sürücü ağır yaralandı

20.02.2022 11:40
Devrilen ATV'nin altında kalan sürücü ağır yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde devrilen ATV'nin altında kalan sürücü ağır yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde devrilen ATV'nin altında kalan sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı'nın Kurugeçit Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi Kurugeçit parkı civarında Celal Kıskaç idaresindeki plakası olmayan ATV, kontrolden çıkarak kaldırıma çarparak devrildi. Devrilen ATV'nin altında kalan ve başını kaldırıma çarpan Celal Kıskaç yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Celal Kıskaç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Devrilen ATV'nin altında kalan sürücü ağır yaralandı

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Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Devrilen ATV'nin altında kalan sürücü ağır yaralandı - Son Dakika


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