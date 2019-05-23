Devrilen ATV'nin altında kalan sürücü öldü
10 saat önce
Sakarya'da devrilen ATV'nin altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 07:53 Kaynak: AA
'da devrilen ATV'nin altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Karasu
ilçesine bağlı Karamüezzinler Mahallesi'nde ikamet eden Osman Kutlu (80) yönetimindeki ATV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Devrilmenin etkisiyle ATV altında kalan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin çalışmasını ardından Kutlu'nun cesedi Karasu İlçe Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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