Devrilen ATV'nin altında kalan sürücü öldü
1 saat önce
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde devrilen ATV'nin altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:06 Kaynak: AA
'nın Ferizli
ilçesinde devrilen ATV'nin altında kalan sürücü yaşamını yitirdi. Göktepe
Mahallesi'nde Ahmet Göksu
(65) yönetimindeki ATV, ormanlık alanda devrildi.
ATV altında kalan sürücü Göksu, olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin çalışmasını ardından Göksu'nun cesedi 112 Acil Servis
ekiplerince Ferizli Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Verdiğiniz Oylar İç Edildi, Çalındı
Bakan Akar, Yeni Askerlik Sisteminin Ne Zaman Yasalaşacağını Açıkladı
Ev Yanarken Salıncakta Sallanan Çocuk Sosyal Medyaya Damga Vurdu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatandaşlarla İftar Yaptı