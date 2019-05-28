Son Dakika Haberleri: Devrilen ATV'nin altında kalan sürücü öldü

Devrilen ATV'nin altında kalan sürücü öldü

1 saat önce

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde devrilen ATV'nin altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Devrilen ATV'nin altında kalan sürücü öldü, System.String[]
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde devrilen ATV'nin altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Göktepe Mahallesi'nde Ahmet Göksu (65) yönetimindeki ATV, ormanlık alanda devrildi.
ATV altında kalan sürücü Göksu, olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin çalışmasını ardından Göksu'nun cesedi 112 Acil Servis ekiplerince Ferizli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:06 Kaynak: AA
Göktepe, Sakarya, Göksu, Ferizli, Güncel
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