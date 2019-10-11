Son Dakika Haberleri: Devrilen beton mikseri yaşlı adamın ölümüne neden oldu
Son Dakika 3. Sayfa Devrilen beton mikseri yaşlı adamın ölümüne neden oldu

Devrilen beton mikseri yaşlı adamın ölümüne neden oldu

1 saat önce

Mersin'in Mut ilçesinde devrilen beton mikserinin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Devrilen beton mikseri yaşlı adamın ölümüne neden oldu, System.String[]

Mersin'in Mut ilçesinde devrilen beton mikserinin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Mut Sertavul yaylası Karaman Mut Karayolunda seyreden Hacı Turhan yönetimindeki 70 AL 110 çekici ve 70 BB 921 arka dorse plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak şarampole devrildi.


Kazada sürücü hafif yaralanırken, yol kenarında bulunan Mithat Demirel (77) aracın çarpması sonucu kaza yerinde hayatını kaybetti.


Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - MERSİN

Karaman, Mersin, Mut, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:34 Kaynak: İHA
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