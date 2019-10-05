Son Dakika Haberleri: Devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı

7 dakika önce

DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde, virajı alamayarak, devrilen beton mikserinin şoförü Cengiz Kalafat (52) yaralandı.

Devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı, System.String[]
DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde, virajı alamayarak, devrilen beton mikserinin şoförü Cengiz Kalafat (52) yaralandı.
Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Yardançayı Mevkii'nde meydana geldi. Cengiz Kalafat  yönetimindeki 20 ZC 170 plakalı beton mikseri, virajda kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan araç devrildi. Kalafat da şoför mahallinde sıkıştı.
Vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekibi tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Kalafat, Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalafat'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis,kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Babadağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avcılar'da 5 kişinin yaralandığı kaza anı otobüs kamerasında! Yolcular böyle savruldu
İzmir'de feci kaza! Anne ile oğlu hayatını kaybetti Erdoğan, Hakan Çavuşoğlu'nun oğluyla çektirdiği fotoğrafı "Anlaşıldı" notuyla paylaştı Deprem sonrası telsiz satışları 3 kat arttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 14:17:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]