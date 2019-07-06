Devrilen çapa makinasının altında kalan sürücü öldü
1 saat önce
ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde, devrilen çapa makinasının altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:41 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'ın Sincik
ilçesinde, devrilen çapa makinasının altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde Hasanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Emre Yakan (22) yönetimindeki çapa makinası sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Yakan, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Yakan, Acil Servis
'te yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yakan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Adıyaman
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