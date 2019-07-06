Son Dakika Haberleri: Devrilen çapa makinasının altında kalan sürücü öldü
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Devrilen çapa makinasının altında kalan sürücü öldü

1 saat önce

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde, devrilen çapa makinasının altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.

Devrilen çapa makinasının altında kalan sürücü öldü, System.String[]
ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde, devrilen çapa makinasının altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde Hasanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Emre Yakan (22) yönetimindeki çapa makinası sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Yakan, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından  Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yakan, Acil Servis'te yapılan tüm müdahaleye rağmen  kurtarılamadı. Yakan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:41 Kaynak: DHA
Adıyaman, Sincik, Güncel
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