Ormanlık alana uçan cip devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

THK Başkanı'nın ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna yanıtı spikeri de şaşırttı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan cip ormanlık alana uçarak devrildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bagaj kapısından çıkartılarak kurtarıldı.

Kaza, ilçeye bağlı Yukarı Çiftlik köyünde meydana geldi. Hüseyin Çelik idaresindeki 34 CNU 603 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak ormanlık alana uçup devrildi. Sürücü Çelik araçta sıkışırken, olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda sıkıştığı aracın bagaj kapısından çıkartılan yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK