Devrilen dev incir ağacı yolu kapattı
1 saat önce
Devrilen dev incir ağacı yolu kapattıHATAY - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da, dev incir ağacı devrildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 05:19 Kaynak: İHA
Devrilen dev incir ağacı yolu kapattı
HATAY - Hatay
'ın merkez ilçesi Antakya
'da, dev incir ağacı devrildi. Elektrik kablolarını da koparan ağaç yolun büyük kısmını kapladı.
Olay, Akasya Mahallesi Bedi Sabuncu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda bulunan dev incir ağacının kökleri ağacı kaldıramayarak devrildi. Dev ağaç devrilirken elektrik kablolarını da kopardı. Olay sırasında yolda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.
Olay yerine gelen TEDAŞ ekipleri kopan kabloları onarırken, devrilen dev incir ağacının Antakya Belediyesi
Park ve Bahçe
Müdürlüğü Ekipleri tarafından kaldırılması bekleniyor.
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