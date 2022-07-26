DEVRİLEN ELEKTRİK DİREĞİ ALTINDA ÖLÜM SORUŞTURMASINDA 5 YILA KADAR HAPİS

AVCILAR'da bir binanın yıkımı sırasında devrilen elektrik direğinin altında kalarak hayatını kaybeden servis şoförü Dursun Güleç'in, ölümüne neden olan iş makinesi operatörü hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Merkez Mahallesi Gültekin Sokak'ta 9 Ekim 2021 tarihinde, akşam hava karardıktan sonra, bir binanın yıkımı için hazırlık yapan iş makinesi sokakta manevra yaparken 13 metre yüksekliğinde, kullanılmayan beton elektrik direğinin devrilmesine neden olmuştu. Servis şoförü Dursun Güleç, minibüsün yıkım çalışmasında zarar görmemesi için farklı bir yere park etmeye çalışırken, devrilen beton direğin altında kaldı. Ağır yaralanan Güleç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet Başsavcılığı , Dursun Güleç'in (56) ölümüyle ilgili soruşturmayı tamamladı. Hazrılanan iddianamede, iş makinası operatörü Cemil Şirin'in (50), aracını havanın karanlık olduğu saatte indirdiği, atıl durumdaki elektrik direklerine çekilen çelik halatı fark etmeyerek devrilmesine neden olduğu belirtildi. İddianamede, iş makinesinin manevra sırasında halata bağlı 20-25 yıllık beton direği Dursun Güleç'in üzerine devirdiği ve ölümüne neden olduğu bildirildi. Sanık Cemil Şirin hakkında 'Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

708 BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASI AÇILDIÖte yandan Dursun Güleç'in annesi Azize Güleç, eşi Elmas Güleç ile çocukları iddianamenin hazırlanması sonrası, tazminat davası açtı. Ailenin avukatı Avukat Mahir Işıkay, dava dilekçesinde, iş makinesini kullanan Cemil Şirin, bağlı olduğu şirket, binanın yıkım-inşaat işini üstlenen müteahhit firmalar ile kullanılmayan elektrik direğini kaldırmayan BEDAŞ'ın ölümden sorumlu oldu iddiasıyla 8 bin 50 TL maddi, 700 bin TL manevi olmak üzere toplam 708 bin 50 TL tutarında tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde sorumlular arasında gösterilen Avcılar Belediyesi hakkında da gerekli yazışmaların tamamlanması sonrası dava açılacağı ifade edildi. Avukat Mahir Işıkay, "Gece vakti burada çalışma yapılamaz. Yönetmelik ve kanunlar çok açık. Bir iş makinesinin karanlıkta birisine zarar verme ihtimalini öngörmesi gerekirdi. En yüksek cezayı alması için sonuna kadar uğraşacağız. Açtığımız hukuk davasında ise müteahhit firma, alt taşeronu, bu taşeronun kiralamış olduğu firma ile elektrik idaresini de sorumlu tuttuk. Avcılar Belediyesi'nin de ciddi sorumlulukları var. İstanbul'un orta yerinde, Avcılar gibi merkez bir ilçede, birisinin başına direk düşerek, duvar devrilerek ölmesi hayatın doğal akışına aykırı bir durumdur. Sorumlularının tek tek hesap vermesi gerekir" diye konuştu.

"KULLANILMAYAN BETON DİREKLER HALA YERLERİNDE DURUYOR"Güleç'in damadı Yılmaz Şen ise, açılan davaların yaşadıkları acıyı asla karşılamayacağını belirterek "Ölüme neden olan beton elektrik direklerinin kaldırılması için sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Sorumluların biraz canının acıması için uğraşıyoruz. Bu olaya rağmen Avcılar'da alınmış bir önlem yok. Halen kullanılmayan beton, elektrik direkleri yerinde duruyor. Geldiler yıkılan elektrik direğini aldılar. Zahmet edip oradaki kullanılmayan direkleri sökmediler. Biz bunu 2-3 sene önce, bu olay daha yaşanmadan, hatta sonrasında da ilgililere aktardığımız halde halde çözüm yok. Ne belediyenin yapılan inşaatlarda bir denetimi var, ne de diğer kurumlar önlem alıyor. Can kayıpları, yaralanmalar, maddi zararlar devam ediyor. Önlemlerin neden alınmadığını da anlamış değiliz. Sadece ceza kesebileceklerini söylediler. 9-10 ay geçti, insanların zarara uğramaması için yaptığımız başvurulardan sonuç alınamadı" dedi.

Görüntü dökümü: ------------------------Ölen Dursun Güleç'in görüntü ve arşiv fotoğrafları-Olay yerinden çekilen görüntüler -Olay yerinde röportaj -Cenaze töreni -Avukat ile röportaj-Damat Yılmaz Şen ile röportaj-Sokakta kaldırılmayan direk ile ilgili olaydan 2 yıl önce yapılan röportaj -Olaydan 2 yıl önce Yılmaz Şen'in direk devrilebilir uyarısı ile ilgili röportaj-Genel ve detay görüntüler